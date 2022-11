Semaine Européenne de Réduction des Déchets Maison du développement durable Talence, 19 novembre 2022, .

Entrée libre sur inscription auprès de la Maison du Développement durable de Talence.

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, du 19 au 26 novembre 2022, la Ville Talence vous a concocté un très beau programme pour une semaine riche en découverte !

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, du 19 au 26 novembre 2022, la Ville de Talence organise de nombreuses actions de sensibilisation. L’objectif de cette semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.

LA PROGRAMMATION

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Préparez vos chaussures pour une CleanWalk, une marche écologique et sportive dédiée au ramassage des déchets dans le parc Peixotto !

À partir de 9h30 jusqu’à 12h.

MERCREDI 23 NOVEMBRE

VISITEZ LE CENTRE RELAIS DU TRI – 9H15 à 12H30

Découvrez l’histoire de vos vêtements et de votre linge lorsque vous les déposez dans les bornes des relais vêtements !

> Rendez-vous à la MDD à 9h15 // Sur inscription : 05 56 84 34 66 – mdd@talence.fr

GOÛTER ANTI-GASPI AVEC ESPOIR POUR TOUS – 14H

Préparation d’une brioche perdue aux fruits de saison (pommes et poires) avec l’association Espoir pour Tous.

> Maison des Solidarités // À partir de 8 ans // Sur inscription : 05 56 84 34 66 – mdd@talence.fr

ATELIER CRÉATIF DÉCO DE NOËL ZÉRO DÉCHET – 14H30 à 16H30

Fabrication de boules de Noël et d’oiseaux en papier à partir de cartons et affiches de récupération, et de bougies à partir de cire d’abeilles.

> En partenariat avec la Médiathèque Castagnéra // À partir de 8 ans // Sur

inscription : 05 56 84 78 90

VENDREDI 25 NOVEMBRE

JOURNÉES PORTES OUVERTES TRANSITONS 2050 – 14H À 16H

Venez découvrir des actions et projets portées par des associations écologiques et solidaires talençaises (Keenat, La cravate solidaire ou encore Éco-agir…

COLLECTE DE JOUETS ET VÊTEMENTS

Novembre est également le mois de l’Économie sociale et solidaire. À cette occasion, nous vous proposons de faire une action solidaire.

Pendant toute la journée du vendredi 25 novembre, deux bornes seront à disposition dans le bâtiment transition 2050. Vous pourrez y déposer jouets et vêtements. Cette collecte permettra aux personnes défavorisées d’offrir des cadeaux à leurs proches !

Entrée libre // Bâtiment de la transition 2050 à Thouars

SAMEDI 26 NOVEMBRE

LES CONFÉRENCES À LA MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Les impacts environnementaux du numérique

> Médiathèque Castagnéra // 10h30 // Entrée libre

Un Noël Zéro déchet, par l’association Zéro Waste Bordeaux

> Médiathèque Castagnéra // 14h30 // Entrée libre // Public adulte

ESCAPE GAME SPÉCIAL SERD

Un Escape Game pour les 6 -12 ans, avec 3 départs chaque heure de 10h30 à 17h30 au Centre de Ludiloisir

> 6 enfants par escape game // sur réservation : ludo@ludiloisirs.fr

ATELIERS ZÉRO DÉCHET PARENTS / ENFANTS 10H à 18H

Création d’éponges japonaises, produits ménagers et cosmétiques maison…

> Centre Ludiloisirs // Ateliers familial

EXPOSITION À LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pendant la semaine SERD, la MDD invite le public à venir découvrir le travail de la « plastiqueuse » Vanessa Balci, qui crée des œuvres d’art à partir des plastiques qu’elle sublime.

Elle fait partie des artistes participant à l’exposition « Océans à la dérive » au Forum des Arts et de la Culture.

> Trois de ses œuvres seront exposées à l’extérieur de la MDD, aux horaires d’ouverture au public (de 9h à 12h et de 13h à 18h).



