« Rendez-vous au jardin » remarquable de la Maison du Cygne Maison du Cygne – Centre d’art, 2 juin 2023, Six-Fours-les-Plages. « Rendez-vous au jardin » remarquable de la Maison du Cygne 2 – 4 juin Maison du Cygne – Centre d’art Entrée libre Le Carré d’Arts et le service Environnement de la Ville s’associent pour faire de ce rendez-vous un moment de convivialité et d’échanges intergénérationnels où se mêlent l’art et le jardin. Le temps d’un weekend, les sculptures, les tableaux les oeuvres « LandArt » des classes potager prennent vie au côté du végétal pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Ainsi tout le weekend, les visiteurs pourront découvrir : Exposition de l’artiste peintre Marek SZCZESNY sur le thème » La droiture absolue «

sur le thème » « Exposition des photos « LAnd ART » du travail des classes « potager » Maison du Cygne – Centre d’art 209, chemin de la Coudoulière 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 10 49 90 http://jardincygne.ville-six-fours.fr/ http://www.ville-six-fours.fr/ Les jardins de la Maison du Cygne permettent aux visiteurs de satisfaire des centres d’intérêts aussi différents que ceux de la botanique (avec la roseraie, le verger ou encore le potager), l’apprentissage et la découverte pédagogique (potagers des enfants, hôtel à insectes et ruche pédagogique) mais aussi artistiques avec les œuvres et expositions des salles de la Maison du Cygne et celles situées dans les jardins. Dans son nouvel écrin, le jardin paysager arbore 13 zones thématiques, avec panneaux explicatifs et interactifs pour guider le public dans sa visite. Parking, entrée gratuite, ouverture quotidienne, sauf dimanche matin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Ville de Six-Fours-Les-Plages

