Balade vélo – « Des salines au port du Ranquet » Maison du Cycle, Avenue Radolfzell, Centre Educatif et Culturel, 13800 Istres Istres, 7 octobre 2023, Istres.

Balade vélo – « Des salines au port du Ranquet » Samedi 7 octobre, 11h00 Maison du Cycle, Avenue Radolfzell, Centre Educatif et Culturel, 13800 Istres Gratuit.

Empruntez les pistes cyclables et routes sécurisées d’Istres encadrées par les moniteurs du club afin de découvrir une partie de l’histoire de notre ville. Les différents arrêts program-més sur l’itinéraire vous permettront en effet de découvrir les Salins de Rassuen avec sa faune aviaire et sa flore, l’étang de Lavalduc et les vestiges d’un aqueduc. La balade vous mènera jusqu’au quartier de cabanonnier du Ranquet, et son ancien port où jadis, le sel des étangs de Citis et Lavalduc était acheminé.

Pensez à venir avec un vélo en état (VTT/VTC – VAE), un casque, une gourde, un encas, une sacoche de dépannage.

Durée de la balade environ 2heures en fonction de l’intérêt que chacun pourrait avoir sur la Nature et la Biodiversité.

Durée : 2h15

Activité organisée par Office de Tourisme d’Istres – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-velo-des-salines-au-port-du-ranquet

Maison du Cycle, Avenue Radolfzell, Centre Educatif et Culturel, 13800 Istres Maison du Cycle, Avenue Radolfzell, Centre Educatif et Culturel, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-velo-des-salines-au-port-du-ranquet »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-velo-des-salines-au-port-du-ranquet »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:15:00+02:00

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:15:00+02:00

Nature Sortie nature