Val-de-Marne Visite guidée de la Maison du Combattant Maison du Combattant Créteil, 17 septembre 2023, Créteil. Visite guidée de la Maison du Combattant Dimanche 17 septembre, 11h00 Maison du Combattant Sur inscription Construite autour de 1760, l’actuelle Maison du combattant est une maison de campagne commandée à l’architecte Nicolas Le Camus de Mézières. Elle est transformée en Mairie en 1874, tandis qu’une partie du jardin est affectée aux nouvelles école.

A l’intérieur vous pourrez y découvrir, la salle des mariages décorée en 1901 par le peintre Eugène Simas. Ces toiles restaurées en 2003 représentent des scènes champêtres qui rappellent les paysages de Créteil au XIXème siècle. Au départ des services municipaux en 1974, Le bâtiment est alors confié au Comité d’entente des anciens combattants.

À cette occasion, les visiteurs pourront aussi découvrir quelques surprises préparées par un ensemble d’élèves flûtistes du conservatoire Marcel Dadi. Maison du Combattant Place Henri Dunant 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 58 43 38 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6563-maison-du-combattant-journees-patrimoine.html »}] Maison du Combattant place Henri Dunant, 94000 Créteil Transval, 204, 104, 317 arrêt Eglise de Créteil, prendre la rue piétonne (rue du Général Leclerc) jusqu’à la place Henri Dunant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Jean Marc Besacier

