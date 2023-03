La Fibre Printanière Maison du Colombier Crémieu Catégories d’Évènement: Crémieu

La Fibre Printanière Maison du Colombier, 31 mars 2023, Crémieu. La Fibre Printanière 31 mars – 2 avril Maison du Colombier Feutre, tricot, crochet, couture, filage, teinture… sont autant de savoirs faire qui nous rassemblent autour la laine, la soie, le coton…

Par nos pratiques, il nous est cher de mettre en avant des matériaux de qualité et leurs caractéristiques techniques (respirantes, isolantes, saines…)

Sublimer le quotidien des intérieurs, c’est vous inviter au rêve avec une mise en scène commune qui révèle la poésie de tous les jours.

En parallèle de l’exposition-vente, nous proposons diverses démonstrations et ateliers sur réservation.

