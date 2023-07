Animations été 2023 Maison du citoyen Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Animations été 2023 Maison du citoyen Villeurbanne, 28 août 2023, Villeurbanne. Animations été 2023 28 – 30 août Maison du citoyen Gratuit – inscriptions à la maison du citoyen pour les percussions et la pétanque Faites du bruit du 28 au 30 août avec des animations gratuites : Lundi 28 août 15h à 17h – percussions Maison sociale de Croix Luizet

– percussions Maison sociale de Croix Luizet Mardi 29 août 15h à 17h – percussions Maison sociale de Croix Luizet

– percussions Maison sociale de Croix Luizet Mercredi 30 août à15h 30 – représentation percussions Maison sociale de Croix Luizet Maison du citoyen 67 rue Octavie, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Buers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « moreau.fabienne.mdc@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T15:00:00+02:00 – 2023-08-28T17:00:00+02:00

2023-08-30T15:30:00+02:00 – 2023-08-30T16:30:00+02:00 détente créer Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du citoyen Adresse 67 rue Octavie, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Maison du citoyen Villeurbanne

Maison du citoyen Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/