Animations été 2023 24 – 28 juillet Maison du citoyen Villeurbanne, 24 juillet 2023, Villeurbanne. Animations été 2023 24 – 28 juillet Maison du citoyen Gratuit – inscriptions à la maison du citoyen pour les percussions et la pétanque Des animations gratuites toute la semaine : Lundi 24 juillet 14h à 17h – pétanque parc Alexis Jordan sur inscriptions

Mardi 25 juillet 14h30 à 17h – ouverture du jardin – espace détente – bricotoutâge

Mercredi 26 juillet 14h30 à 17h – goûter partagé (vous êtes invités à apporter un goûter ou une boisson à partager) avec animation pour les enfants de 2 à 6 ans

Jeudi 27 juillet 14h30 à 17h – jeux de société, bricotoutâge

Vendredi 28 juillet 14h30 à 17h – jeux de société, espace détente Maison du citoyen 67 rue Octavie, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Buers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes moreau.fabienne.mdc@gmail.com

2023-07-24T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

