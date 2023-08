L’humain au coeur de l’univers ferroviaire Maison du Chemin de Fer (ex-gare) Coudekerque-Branche Catégories d’Évènement: Coudekerque-Branche

L'humain au coeur de l'univers ferroviaire
16 et 17 septembre
Maison du Chemin de Fer (ex-gare)
Coudekerque-Branche

Entrée libre

L'Homme est au coeur du monde ferroviare. Pour les JEP 2023, le RMC59, pars le biais d'un exposition illustre le sujet avec quelques exemples: les cités cheminotes, la sécurité au travail, les services de santé,…

Maison du Chemin de Fer (ex-gare)
Rue du Tonkin, 59210 Coudekerque-Branche
+33 6 95 04 63 47
https://rmc59.jimdo.com

Ancien bâtiment voyageurs, réhabilité par la commune, et mis à disposition de l'association modélisme et musée ferroviaire RMC59. Archives, collections, expositions. Parking aisé – Bus gratuits sur la Communauté Urbaine de Dunkerque

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

