Luxeuil-les-Bains Visite commentée de la maison du cardinal Jouffroy Maison du cardinal Jouffroy Luxeuil-les-Bains, 16 septembre 2023, Luxeuil-les-Bains. Visite commentée de la maison du cardinal Jouffroy 16 et 17 septembre Maison du cardinal Jouffroy Entrée : 5 € À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la maison du cardinal Jouffroy, à Luxeuil-les-Bains, grâce à une visite guidée. Cette demeure, édifiée aux XVe et XVIe siècles, possède l’un des plus anciens balcons de pierre suspendus de France. Départs des visites toutes les heures. Maison du cardinal Jouffroy 53 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 73 46 11 21 Cet hôtel particulier construit au XVe siècle a conservé principalement un caractère gothique avec quelques ajouts à la Renaissance. Vous pourrez accéder aux salons privés, à la façade arrière depuis la cour intérieure et au jardin classique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

