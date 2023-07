Ciné plein air : Bagdad Café Maison du Canal – La Magdeleine Hédé-Bazouges, 16 septembre 2023, Hédé-Bazouges.

Ciné plein air : Bagdad Café Samedi 16 septembre, 20h00 Maison du Canal – La Magdeleine Prévoyez votre chaise et votre couverture !

Le site des 11 écluses accueille pour la deuxième fois un ciné plein air. Cette année, le film Bagdad café sera diffusé. Buvette et petite restauration sur place.

Maison du Canal – La Magdeleine 12, La Magdeleine 35630 Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges 35630 Bazouges-sous-Hédé Ille-et-Vilaine Bretagne 0299454890 https://maisonducanal.bzh https://maisonducanal.bzh/association/ Une des particularités de la commune de Hédé-Bazouges est qu'elle abrite 11 des 48 écluses du Canal d'Ille et Rance.

Ces onze écluses ont pour but de pallier un dénivelé de 27m sur seulement 2.3 km.

Elles sont seulement espacées de 200m en moyenne les unes des autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

