A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison du Canal vous propose une visite guidée du musée. Vous découvrirez l’histoire du Canal et son fonctionnement avec un focus sur le métier et la vie des éclusières. Des visites sont prévues le samedi matin à 10h, l’après-midi à 14h et le dimanche matin à 10h et l’après-midi à 14h. La visite se déroulera dans un premier temps dans le musée puis nous terminerons à l’extérieur, au plus proche de l’écluse.

Le samedi, le site des 11 écluses accueille pour la deuxième fois un ciné plein air avec le film Bagdad Café à 22h.

Au cours de son histoire, le Canal d’Ille et Rance a vu augmenter le nombre d’éclusières. Ces femmes, en plus d’avoir la charge d’éclusière devaient également être maitresses de maison dans des lieux isolés. Nous vous raconterons cette transition et le mode de vie au cours de nos visites.

Vous pourrez compléter votre découverte du Canal, avec la visite libre de la maison éclusière de la Malabrie. Cette maison est aménagée telle qu’au début du 20ème siècle.

Une visite du chateau sera également programmée dans la commune de Hédé.

Maison du Canal – La Magdeleine 12, La Magdeleine 35630 Hédé-Bazouges

Une des particularités de la commune de Hédé-Bazouges est qu'elle abrite 11 des 48 écluses du Canal d'Ille et Rance.

Ces onze écluses ont pour but de pallier un dénivelé de 27m sur seulement 2.3 km.

Elles sont seulement espacées de 200m en moyenne les unes des autres.

