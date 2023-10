Step by Step Maison du Bon Pasteur Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Step by Step Maison du Bon Pasteur Clermont-Ferrand, 13 octobre 2023, Clermont-Ferrand. Step by Step Vendredi 13 octobre, 09h30 Maison du Bon Pasteur Step by Step Pour les Journées Nationales de l’Architecture dans les classes, Pixel[13] investit la DRAC

(Direction Régionale des Affaires Culturelles) Auvergne Rhône-Alpes

A partir de ces fragments collectionnés dans les locaux de l’Hôtel de Chazerat, les enfants créent des figures de liberté, d’enfermement, de possibles ou de conditionnements, des espaces imaginaires, improbables, des parcours, …

Labyrinthes, dédales, routines, quotidiens, enfermement, mais aussi poésie, espace et création.

Le travail des enfants fera l’objet d’une exposition urbaine sur les vitrines de l’hôtel de Chazerat à l’issue des Journées Nationales de l’architecture

Atelier avec les enfants de CM1 de l’école élémentaire Pierre Mendes France Maison du Bon Pasteur 10, rue du Bon Pasteur, 63000 Clermont ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Sabine Thuilier, Pixel[13]

