À la découverte de cette maison et de ses trésors cachés sur le sentier de l’imaginaire Maison du bois Taussac Catégories d’Évènement: Aveyron

Taussac À la découverte de cette maison et de ses trésors cachés sur le sentier de l’imaginaire Maison du bois Taussac, 17 septembre 2023, Taussac. À la découverte de cette maison et de ses trésors cachés sur le sentier de l’imaginaire Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison du bois Gratuit. Entrée libre. Au cœur du bourg de Taussac, sur le sentier de l’imaginaire, la « Maison du bois » regroupe quatre lieux remarquables à visiter :

– La maison Manhes (du nom de ses derniers occupants) est une maison d’habitation datant d’avant la Première Guerre mondiale qui est restée inhabitée pendant près d’un siècle. Elle est meublée avec des meubles, de la vaisselle, du linge et d’autres objets du quotidien d’origine, offrant ainsi un aperçu de l’intimité d’une famille du Carladez.

– L’épicerie de Cécile, qui avait son importance dans la vie des Taussacois jusqu’aux années 50.

– L’espace bois est un vaste espace d’exposition dédié aux métiers du bois.

– Le jardin des cinq sens présente un riche ensemble de plantes aromatiques, de fleurs et de fruits. Maison du bois Le Bourg, 12600 Taussac Taussac 12600 Aveyron Occitanie 05 65 66 02 45 Au cœur du bourg de Taussac, sur le sentier de l’imaginaire, la « maison du bois » est un regroupement de quatre lieux remarquables à visiter : – La maison Manhes (du nom de ses derniers occupants), est une maison d’habitation datant d’avant la Première Guerre mondiale et qui est restée inhabitée pendant près d’un siècle. Elle propose une collection de meubles d’origine, de vaisselle, de linge, ainsi que d’autres objets du quotidien, offrant ainsi un aperçu de l’intimité des familles du Carladez. – L’épicerie de Cécile, a rythmé la vie des taussacois jusqu’aux années 50. – L’espace bois, est un vaste espace d’exposition dédié aux métiers du bois. – Le jardin des cinq sens, présente un riche ensemble de plantes aromatiques, de fleurs et de fruits. Par la route, plusieurs parkings disponibles dans le village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Mairie de Taussac Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Taussac Autres Lieu Maison du bois Adresse Le Bourg, 12600 Taussac Ville Taussac Departement Aveyron Lieu Ville Maison du bois Taussac

Maison du bois Taussac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taussac/