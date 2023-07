Résonnance Collective Festival Maison du Bois Monnet-la-Ville Catégories d’Évènement: Jura

Monnet-la-Ville Résonnance Collective Festival Maison du Bois Monnet-la-Ville, 21 juillet 2023, Monnet-la-Ville. Monnet-la-Ville,Jura .

2023-07-21 fin : 2023-07-22 06:00:00. .

Maison du Bois

Monnet-la-Ville 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-07-05 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Monnet-la-Ville Autres Lieu Maison du Bois Adresse Maison du Bois Ville Monnet-la-Ville Departement Jura Lieu Ville Maison du Bois Monnet-la-Ville

Maison du Bois Monnet-la-Ville Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monnet-la-ville/