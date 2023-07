Visites Guidées de la Maison du Blanchisseur Maison du blanchisseur Grézieu-la-Varenne Catégories d’Évènement: Grézieu-la-Varenne

Rhône Visites Guidées de la Maison du Blanchisseur Maison du blanchisseur Grézieu-la-Varenne, 16 septembre 2023, Grézieu-la-Varenne. Visites Guidées de la Maison du Blanchisseur 16 et 17 septembre Maison du blanchisseur Visites Guidées de la Maison du Blanchisseur

Tout au long de ces deux après-midis des visites guidées de la Maison du Blanchisseur seront proposées par les bénévoles de l’association « Paysans et Blanchisseurs ».

En partenariat avec la Ville de Craponne, des visites guidées sont proposées le dimanche 17 septembre à 10h et 11h sur réservation au 04 78 57 57 40. Maison du blanchisseur 21, route des Pierres Blanches, 69290 Grézieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 40 84 http://www.ccvl.fr La Maison du Blanchisseur conserve la mémoire d’une ferme de l’ouest lyonnais à travers sa triple activité agricole, viticole et de blanchisserie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Tous droits réservés Musées des Vallons du Lyonnais – CCVL, 2023 (Visites Guidées MABLA) Détails Catégories d’Évènement: Grézieu-la-Varenne, Rhône Autres Lieu Maison du blanchisseur Adresse 21, route des Pierres Blanches, 69290 Grézieu-la-Varenne Ville Grézieu-la-Varenne Departement Rhône Lieu Ville Maison du blanchisseur Grézieu-la-Varenne

Maison du blanchisseur Grézieu-la-Varenne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grezieu-la-varenne/