Dénivelée prévue env. 300m. prévoir des chaussures de marche (circuit parfois hors sentier) De quoi se protéger du froid, du chaud et de l’humide. A boire pour la matinée

Une randonnée à la rencontre d’un éleveur-berger atypique qui passe le reste de l’année en région parisienne et garde pour la première année à Champoléon. Ensuite nous passerons devant la cabane où il passe 4 mois puis une pause à l’autre maison encore debout pour comprendre comment était la vie ici, il y a 100 ans.

Centre d'interprétation et de recherche sur les cultures pastorales alpines, la Maison du Berger est un outil pour découvrir, comprendre, transmettre, valoriser les métiers du pastoralisme, leurs savoir-faire et leurs productions. Lieu d'accueil ouvert à tous les publics – du curieux au professionnel –, il propose des expositions, des animations pédagogiques, de la formation, des sorties de terrain, une boutique-librairie, un centre de ressources, … pour faire connaître et reconnaître les métiers pastoraux dans leur interaction avec les sociétés et les territoires montagnards, ainsi que les fonctions qu'il assure au profit de la collectivité, notamment sur le plan environnemental et paysager. La Maison du berger accompagne les professionnels du pastoralisme dans leurs projets ; son équipe met en place des actions de formations, des rencontres, des outils de médiation pour tous les acteurs du pastoralisme et de la montagne, mais aussi à destination du grand public. Par Gap, prendre le col Bayard, puis direction Orcières et Champoléon Par Grenoble, direction La Mure, Corps. Au pied du col Bayard, prendre la direction Orcières, puis Champoléon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

