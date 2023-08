Atelier d’initiation au tissage sur crochet MAISON DU BERGER (CENTRE D’INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Champoléon, 16 septembre 2023, Champoléon.

Atelier d’initiation au tissage sur crochet Samedi 16 septembre, 14h00 MAISON DU BERGER (CENTRE D’INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Gratuit, sur inscription

Explorez la technique simple et ludique du crochet tissé pour un tissage manuel sans métier à tisser. Elle permet de réutiliser des fins de pelotes et de réaliser des ouvrages simples, originaux et durables. L’atelier sera complété de la présentation du livre « Technique du crochet tissé » et de ses créations présentes en boutique.

MAISON DU BERGER (CENTRE D’INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Les Borels 05260 Champoléon Champoléon 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 49 61 85 http://maisonduberger.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.champsaur-valgaudemar.com/hiver/a-voir-a-faire/animations-evenements/ »}] Centre d’interprétation et de recherche sur les cultures pastorales alpines, la Maison du Berger est un outil pour découvrir, comprendre, transmettre, valoriser les métiers du pastoralisme, leurs savoir-faire et leurs productions. Lieu d’accueil ouvert à tous les publics – du curieux au professionnel –, il propose des expositions, des animations pédagogiques, de la formation, des sorties de terrain, une boutique-librairie, un centre de ressources, … pour faire connaître et reconnaître les métiers pastoraux dans leur interaction avec les sociétés et les territoires montagnards, ainsi que les fonctions qu’il assure au profit de la collectivité, notamment sur le plan environnemental et paysager. La Maison du berger accompagne les professionnels du pastoralisme dans leurs projets ; son équipe met en place des actions de formations, des rencontres, des outils de médiation pour tous les acteurs du pastoralisme et de la montagne, mais aussi à destination du grand public. Par Gap, prendre le col Bayard, puis direction Orcières et Champoléon Par Grenoble, direction La Mure, Corps. Au pied du col Bayard, prendre la direction Orcières, puis Champoléon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

