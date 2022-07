Restauration du patrimoine dans un site médiéval Maison du Bastidou Peyrusse-le-Roc Catégories d’évènement: Aveyron

Peyrusse-le-Roc

Restauration du patrimoine dans un site médiéval Maison du Bastidou, 18 septembre 2022, Peyrusse-le-Roc. Restauration du patrimoine dans un site médiéval Dimanche 18 septembre, 10h00 Maison du Bastidou

Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une démonstration de techniques traditionnelles ! Maison du Bastidou 3 rue du Presbytère, 12220 Peyrusse-le-Roc Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie À Peyrusse-le-Roc, se garer sur la place près du centre culturel del Roc. Aller à pied jusqu’à l’église. Face à l’église, prendre la rue du Presbytère. La maison Bastidou se trouve près du jardin médiéval.

06 22 35 13 23 https://www.rempart.com https://www.rempart.com La Maison Bastidou est datée du XIIème siècle. Elle était entièrement en ruine en 1997 quand l’Association le Bastidou l’a acheté. Sa restauration apporte une animation au village et suscite l’admiration des visiteurs du site médiéval de Peyrusse le Roc. Une fois achevée, la Maison Bastidou deviendra un lieu d’accueil sur ses deux étages supérieurs, les rez-de-chaussée étant réservé à l’animation. Profitez d’une démonstration de techniques traditionnelles ! Venez observer les artisans au travail et découvrez comment la taille de pierre et la maçonnerie en moellons de granit servent de moyen pour restaurer le patrimoine de façon durable.

2022-09-18T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ©Association Le Bastidou

