Inside the box maison du bas belleville Paris, 4 août 2023, Paris.

Inside the box Vendredi 4 août, 17h30 maison du bas belleville

INSIDE the BOX mêle danse contemporaine, boxe, course et théâtre. S’inspirant de leurs expériences personnelles autour d’un ring et d’un stade, ces deux femmes sont face à elles-mêmes et s’acharnent à mener les combats qui s’imposent en mettant en évidence toutes les émotions et les pensées contradictoires d’un instant sportif.

Elles interprètent une seule situation, une seule femme en deux versants : Celle qui lâche VS Celle qui tient; Celle qui court VS Celle qui doute; Celle qui encourage VS Celle qui a peur… LA BOXE comme situation concrète et LA COURSE comme allégorie du temps qui passe, des victoires possibles, du marathon à parcourir…

Entre instantanéité d’un bonheur explosif et déception absolue d’une seconde inattentive, l’émotion est au cœur de cette création. CONTINUER, TENIR TETE et RESISTER à L’ABANDON en est le Leitmotiv.

Compagnie Page55

maison du bas belleville place Alphonse Allais 75020 Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « messages »: [« Contact support to disable Vimeos with site restrictions. »], « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T17:30:00+02:00 – 2023-08-04T18:30:00+02:00

©Pascal Claryss