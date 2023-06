Frangines maison du bas belleville Paris, 19 juillet 2023, Paris.

Frangines 19 et 20 juillet maison du bas belleville

Des corps et des voix de femmes questionnent leur place dans l’espace public et social, dans l’Histoire.

C’est une conquête : manifester, agir ensemble, se soulever.

C’est un rituel : souffler, se soutenir, lancer un sortilège.

C’est une danse qui agit, s’adresse et se partage.

Ensemble, nous allons jeter un sortilège pour tenter de transformer quelque chose et se soutenir dans notre capacité à lutter joyeusement.

Production : Compagnie Sur le Pont

Spectacle lauréat de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD

Coproduction : le Silo (91), la ville des Lilas (93), le Campus Condorcet (93)

Soutien à la création :la Coopérative De Rue et De Cirque – Espace ChapitO (75), le Dansarium – la Piscine d’en face (91)

Aides à la diffusion : Adami en 2023, DRAC Île-de-France dans le cadre de l’été culturel 2022

maison du bas belleville place Alphonse Allais 75020 Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T18:30:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00

2023-07-20T16:30:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

©cie sur le pont