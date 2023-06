Royaume maison du bas belleville Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Royaume Mercredi 12 juillet, 18h30 maison du bas belleville

Royaume met en scène et en espace le périple de deux personnages, roi et reine chevalier et chevalière. Il/Elle se livre à un carrousel d’aventures et d’exercices du combat drôles et absurdes afin de ne pas succomber à leur propre opulence. Faire, refaire et défaire la matière plastique qui est à la fois costume; décor, objet de manipulation, matière de transformation et matière sonore. Quelle issue à tant d’accumulation ?

auteur : Silvia Di Rienzo et Stefania Brannetti

(chorégraphes) : Silvia Di Rienzo et Stefania Brannetti

regard extérieur à la mise en scène : Maia Berling musique originale // Daniele Guaschino costumes Silvia Di Rienzo et Stefania Brannetti , en collaboration avec Elisabeth Cerqueira

distribution : Stefania Brannetti, Alexandre Thery, Silvia Di Rienzo (régie son)

Cie C&C

SOUTIENS : Région Ile-de-Fance – Dispositif d’Aide à la résidence territoriale ; SPEDIDAM – Aide à la création de bande originale

COPRODUCTION : Depuis 2018 la Coopérative De Rue et De Cirque – 2r2C accompagne et soutien la compagnie pour développer ses projets artistiques et culturels. Ce compagnonnage sera renouvelé jusqu’en 2022.

RÉSIDENCES : Le Théâtre des Roches – Montreuil (93) ; La Maison du Parc Départemental Jean Moulin – Les Guillands – Montreuil (93) ; La Cité de Refuge, Paris 13e – en collaboration avec la Coopérative de Rue et de Cirque

maison du bas belleville place Alphonse Allais 75020 Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:30:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

©Silvia Di Rienzo