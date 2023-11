MARCHÉ DE CRÉATEURS: »IL ÉTAIT UNE FOIS UNE MAISON À NOËL » Maison du Bailly Épinal, 1 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Marché de créateurs.

Dom Garcia, artiste peintre, vous accueille dans une maison de carton, toute en 3D, emplie de ses toiles et de créations originales d’artisans et d’artistes du territoire. Une exposition-vente décalée pour vous permettre de découvrir la galerie du Bailli comme vous ne l’avez jamais vue.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 11:00:00 fin : 2023-12-24 19:00:00. 0 EUR.

Maison du Bailly Place des Vosges

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Designer’s market.

Painter Dom Garcia welcomes you to his 3D cardboard house, filled with his paintings and original creations by local craftsmen and artists. A quirky exhibition-sale that lets you discover the Galerie du Bailli as you’ve never seen it before.

Mercado de creadores.

El pintor Dom Garcia le da la bienvenida a una casa de cartón, toda en 3D, llena de sus cuadros y de creaciones originales de artesanos y artistas locales. Una exposición y una venta extravagantes para descubrir la Galerie du Bailli de una forma inédita.

Markt der Kunstschaffenden.

Der Maler Dom Garcia empfängt Sie in einem dreidimensionalen Haus aus Karton, das mit seinen Gemälden und originellen Kreationen von Handwerkern und Künstlern aus der Region gefüllt ist. Eine ungewöhnliche Verkaufsausstellung, die es Ihnen ermöglicht, die Galerie du Bailli so zu entdecken, wie Sie sie noch nie gesehen haben.

