Moselle Admirez des gravures contemporaines Maison du Bailli Morhange, 16 septembre 2023, Morhange. Admirez des gravures contemporaines 16 et 17 septembre Maison du Bailli Assistez au 21e Salon International de la Gravure de Morhange. Découvrez une exposition de gravures contemporaines réalisées par six différents artistes. Maison du Bailli 10 rue Saint-Pierre, 57340 Morhange Morhange 57340 Moselle Grand Est 06 32 18 40 00 La Maison du Bailli est un édifice du XVe siècle inscrit au titre des monuments historiques. Elle est le siège de l’Association Morhangeoise pour l’Education et la Culture (AMEC). C’est un lieu de manifestations culturelles, expositions et salons. Parking à côté du bâtiment Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

