« Vous êtes ici » – temps fort Play mobile Samedi 17 juin, 18h30

Dans un endroit sans nom, un danseur nous raconte avec son corps, ses mots, son souffle et sa sueur, l’histoire des minots sans horizon qui tapent le ballon pour ne pas se cogner la tête contre les murs. Car oui, l’univers du sport dévient également un enjeu de liberté, de jours meilleurs. Alors ça court, ça s’entraîne et ça transpire, sur les terrains vagues, les plages et dans les ruelles, ici, là où on naît, là d’où on rêve de partir. Entouré de canettes de coca devenues tantôt frontières, villes, cités ou personnages, Patrice de Bénédetti nous refait le film de deux frangins des quartiers nord de Marseille, mais qui pourraient tout autant être de Cuba ou de Soweto, qui dribblent le ballon rond… ou dansent peut-être !

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T19:15:00+02:00

théâtre d’objets Patrick Kermann

© Loran Chourreau