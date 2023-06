« La Tâche » – temps fort Play mobile Maison du 33 avenue de Paris Châtillon, 17 juin 2023, Châtillon.

« La Tâche » – temps fort Play mobile Samedi 17 juin, 17h30 Maison du 33 avenue de Paris Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Prohöck Niak découvre son corps vivant et changeant au fil des saisons. Coupable, victime et témoin de sa vie intérieure mouvementée, les émotions provoquées prennent le pas sur son corps qui se métamorphose à vue. Tour à tour femme sans bras, naine, petit animal, apsara, yokaï ou créature surnaturelle, elle laisse l’étrangeté et le merveilleux évoquer ses bouleversements corporels qui donnent à voir son intimité physique, à la fois singulière et universelle. C’est drôle, c’est dur et doux, sale et beau, sensible et sauvage.

