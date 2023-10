Œuvres à Conter Maison d’Oralité et Transmission Portets, 13 mai 2023, Portets.

Œuvres à Conter Samedi 13 mai, 20h30 Maison d’Oralité et Transmission visites sur inscription – Maximum 15 personnes –

Oeuvres à Conter

Visite de la documenthèque et ses collections

Certaines oeuvres seront contées par l’artiste MaryMyriaM

Accueil à partir de 20h30

Maison d’Oralité et Transmission 08,rue de la liberté 33640 PORTETS Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33630025832 [{« type »: « email », « value »: « tisseursdeparoles@gmail.com »}] La Maison d’Oralité et Transmission un lieu de recherche, de lecture, d’écoute et de partage autour de l’Art de conter.

La documenthèque est constituée d’un fond très fourni de recueils de contes du monde entier.

C’est aussi un lieu d’accompagnement de la prise de parole en public par l’art de conter, et de l’exploration vocale. Arrivée par route ou par Gare Repérer l’église Saint Vincent, descendre la rue principale en passant à gauche de l’église, passer devant la mairie, co,ti,uer jusqu’au STOP, prendre à droite et atteindre le n° 8 de la rue de la liberté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

