Atelier Art de Conter Maison d’Oralité et Transmission Portets Catégories d’Évènement: Gironde

Portets

Atelier Art de Conter Maison d’Oralité et Transmission, 18 mars 2023, Portets. Atelier Art de Conter 18 – 25 mars Maison d’Oralité et Transmission Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Maison d’Oralité et Transmission 33640 PORTETS 08,rue de la liberté Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine Atteindre Portets – Au feu tricolore, prendre à gauche – passer la voie ferrée – Repérer l’église Saint Vincent, descendre la rue principale en passant à gauche de l’église, passer devant la mairie, continuer jusqu’au STOP, prendre à droite et atteindre le n° 8 de la rue de la liberté

0664853427 https://maisondeloralite.wixsite.com/mot-tisseurs-paroles https://www.facebook.com/tisseursdeparoles La M.O.T est Un lieu dédié à LArt de Conter:

1. Temps de Formation en Stages et Ateliers

2. Temps de Rencontres, en expositions et animations autour du contes

3. Temps de Recherches: grâce à la documenthèque

4. Temps de Regards critiques par la présentation de spectacles en créations ​ Une documenthèque, soit une bibliothèque de près de 2500 références, du conte à la littérature, qui soutient la transmission. ​ Cette Maison d’Oralité est ouverte aux adultes, professionnels ou amateurs. ​ La conteuse MaryMyriam, en maîtresse de maison passionnante et passionnée, en assure l’accueil et l’animation. Contes de Tout Temps Se raconter les contes d’hier et de toujours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T17:30:00+01:00

2023-03-25T19:30:00+01:00 ©tisseurs de paroles

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Portets Autres Lieu Maison d'Oralité et Transmission Adresse 33640 PORTETS 08,rue de la liberté Ville Portets Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Maison d'Oralité et Transmission Portets Departement Gironde

Maison d'Oralité et Transmission Portets Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portets/

Atelier Art de Conter Maison d’Oralité et Transmission 2023-03-18 was last modified: by Atelier Art de Conter Maison d’Oralité et Transmission Maison d'Oralité et Transmission 18 mars 2023 Maison d'oralité et transmission Portets Portets

Portets Gironde