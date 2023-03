Atelier Contes et Carte postale Maison d’Oralité et Transmission Portets Catégories d’Évènement: Gironde

Portets

Atelier Contes et Carte postale Maison d’Oralité et Transmission, 16 mars 2023, Portets. Atelier Contes et Carte postale 16 et 21 mars Maison d’Oralité et Transmission Sur inscription Atelier:”Conte, Conter, Contera…” Les 16 et 21 Mars de 10h à 16h « Au rythme immuable des saisons, de canicule en hivernage,le temps s’écoule dare-dare.

Au tic-tac d’avant-jour, synchrone d’année-lumière, lambiner est une gageuse !

Plus-que-parfait, ce temps de conter, en jeu de mots, de merveilleux en ordinaire ! » Inscription : tisseursdeparoles@gmail.com Particiption: 45 € la journée Atelier: C’Art’Postale sur le thème » Du 1er Mars au 30 juin 2023 Créer une carte postale avec l’un ou plusieurs des mots proposés

La poster à la M.O.T: 1,chemin de la bichareyre- 33640 PORTETS

Si souhaité, être à l’Exposition de “ Partir en Livre” en Juillet 2023 Maison d’Oralité et Transmission 33640 PORTETS 08,rue de la liberté Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0664853427 https://maisondeloralite.wixsite.com/mot-tisseurs-paroles https://www.facebook.com/tisseursdeparoles [{« type »: « email », « value »: « tisseursdeparoles@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:tisseursdeparoles@gmail.com »}] La M.O.T est Un lieu dédié à LArt de Conter: 1. Temps de Formation en Stages et Ateliers 2. Temps de Rencontres, en expositions et animations autour du contes 3. Temps de Recherches: grâce à la documenthèque 4. Temps de Regards critiques par la présentation de spectacles en créations ​ Une documenthèque, soit une bibliothèque de près de 2500 références, du conte à la littérature, qui soutient la transmission. ​ Cette Maison d’Oralité est ouverte aux adultes, professionnels ou amateurs. ​ La conteuse MaryMyriam, en maîtresse de maison passionnante et passionnée, en assure l’accueil et l’animation. Atteindre Portets – Au feu tricolore, prendre à gauche – passer la voie ferrée – Repérer l’église Saint Vincent, descendre la rue principale en passant à gauche de l’église, passer devant la mairie, continuer jusqu’au STOP, prendre à droite et atteindre le n° 8 de la rue de la liberté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T10:00:00+01:00 – 2023-03-16T16:00:00+01:00

2023-03-21T10:00:00+01:00 – 2023-03-21T16:30:00+01:00 ©tisseurs de paroles

