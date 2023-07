Visite de la Maison Domat, siège de l’association pour la Recherche sur l’âge du Fer en Auvergne Maison Domat Mirefleurs, 16 septembre 2023, Mirefleurs.

La maison Domat est un bien privé situé dans le bourg de Mirefleurs. Il s'agit d'une ancienne possession de Jean Domat (1625-1696), qui reçut les papiers personnels de son ami Blaise Pascal (1623-1662), à la mort de celui-ci.

La maison est inscrite depuis 2000 comme monument historique, notamment du fait des 225 graffiti à la mine de plomb et à la sanguine qui ornent la tour du bâtiment. Il se pourrait que certaines d’entre elles représentent Blaise Pascal.

Le bâtiment est mis à la disposition de l’Association pour la Recherche sur l’Âge du Fer en Auvergne (ARAFA) comme siège social, et a notamment été utilisé pour loger des équipes d’archéologues.

Les visites consistent en une présentation de la maison Domat et une présentation de l’ARAFA. Pas de stationnement dans le bourg. Parking place de la mairie

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Cliché : J. Jouannet, 2021