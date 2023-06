Visitez avec un guide une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Maison d’Offwiller Offwiller Offwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Offwiller Visitez avec un guide une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Maison d’Offwiller Offwiller, 17 septembre 2023, Offwiller. Visitez avec un guide une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison d’Offwiller Venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique. Maison d’Offwiller 42 rue de la Libération, 67340 Offwiller Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 31 31 Le Musée est installé dans une maison typique de 1782. Les collections retracent la vie quotidienne d’un petit paysan des Vosges du Nord au XIXème siècle. La maison évoque, à travers son mobilier typique, son imagerie populaire, ses ustensiles domestiques et ses dépendances, le cadre de vie du paysan qui exerçait souvent une activité complémentaire. L’agriculture pratiquée à l’aide des bovins pour les labours était une agriculture de subsistance. Dans la grange est regroupé l’outillage agricole et artisanal. Le cycle de la fabrication des tissus, à partir du chanvre et du lin, est illustré par un outillage complet en état de fonctionnement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Dominique Diffiné Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Offwiller Autres Lieu Maison d'Offwiller Adresse 42 rue de la Libération, 67340 Offwiller Ville Offwiller Departement Bas-Rhin Lieu Ville Maison d'Offwiller Offwiller

Maison d'Offwiller Offwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/offwiller/

Visitez avec un guide une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Maison d’Offwiller Offwiller 2023-09-17 was last modified: by Visitez avec un guide une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Maison d’Offwiller Offwiller Maison d'Offwiller Offwiller 17 septembre 2023