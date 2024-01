Pièce de Théâtre – Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations Maison d’Izieu Izieu, dimanche 18 février 2024.

Pièce de Théâtre – Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations Dimanche 18 février 2024 à 16h aura lieu la pièce de théâtre : « Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations ou le voyage d’Ulysse », à la Maison d’Izieu. Dimanche 18 février, 16h00 Maison d’Izieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

Artistes :

Une production de la compagnie Passeurs de Mémoire et du Théâtre de l’Imprévu

Adaptation de Dominique Lurcel, avec Éric Cénatet Gérard Cherqui

Entre 1982 et 1986, Primo Levi s’est entretenu régulièrement avec l’écrivain et journaliste italien Ferdinando Camon. Leurs échanges sont à la fois denses et fluides.

Quel que soit le sujet abordé (Auschwitz, évidemment, et l’Allemagne -celle de Hitler et celle d’aujourd’hui -mais aussi le goulag de Soljenitsyne, l’acte d’écrire, le métier de chimiste…) le sentiment d’urgence qu’ils partagent est présent : urgence à communiquer, urgence à transmettre.

Jamais complaisante, ni écrasante, la parole de Primo Levi est une arme, tonique, pour appréhender le présent et prévenir des dangers à venir…

Tarifs :

Classique – 10€

Réduit (-26 ans) – 5€

Pour l’achat d’un billet visite classique (tarif normal ou réduit) et d’un billet pour la pièce de Théâtre, obtenez -50% sur le billet le plus cher

Offre famille : « parents-enfants, chacun son activité » – un atelier-visite pour les 8/13 ans est programmé en même temps que la pièce, afin de laisser les parents profiter pleinement de la séance.

Pièce conseillée à partir de 14 ans

Maison d’Izieu 70 route de lambraz Izieu 01300 Lambraz Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 87 21 05 http://www.memorializieu.eu https://www.facebook.com/memorializieu/;https://www.instagram.com/memorializieu/;https://twitter.com/memorializieu [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/shop.php?event=billetterie-memorializieu-eu&session=7754466 »}] Dans cette maison ouverte par Sabine et Miron Zlatin, est accueillie de mai 1943 à avril 1944 plus d’une centaine d’enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites. Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et les 7 éducateurs qui s’y trouvent sont raflés et déportés sur ordre de K. Barbie, un des responsables de la Gestapo de Lyon. Seule, Léa Feldblum revint d’Auschwitz.

Traqué et ramené en France par Beate et Serge Klars-feld aidés de Fortunée Benguigui et Ita-Rosa Halaun-brenner, mères d’enfants raflés à Izieu, K. Barbie est présenté devant la justice française. Avec la mobilisa-tion de nombreux témoins, il est jugé et condamné à Lyon en 1987 pour crime contre l’humanité.

Le « Musée-Mémorial des enfants d’Izieu » est inauguré le 24 avril 1994 par le président François Mitterrand. En 2015, la Maison d’Izieu voit la création du bâtiment Sabine et Miron Zlatin, la refonte de son exposition permanente et le développement de nouveaux dispositifs numériques. Il est inauguré le 6 avril 2015 par le président de la République François Hollande.

Deux bâtiments se visitent :

– la maison où vécurent les enfants et les adultes de la Colonie

– la grange et son extension et son exposition permanente scindée en 3 espaces distincts : ses contenus interactifs permettent de rendre accessible la Seconde Guerre mondiale et la Shoah des enfants en France ; la naissance d’une justice internationale et son fonctionnement jusqu’à nos jours ; la construction d’une mémoire des crimes contre l’humanité.

théâtre Primo Levi

©Maison d’Izieu