Journée internationale de la mémoire de l’holocauste Cérémonie commémorative à 11h, suivie de l’inauguration de l’exposition « Mur contre l’oubli », un projet européen Rememchild. Vendredi 26 janvier, 11h00 Maison d’Izieu Gratuit

Début : 2024-01-26T11:00:00+01:00 – 2024-01-26T15:00:00+01:00

Vendredi 26 janvier 2024 à la Maison d’Izieu

Cette date hautement symbolique correspond à l’anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945. Un hommage sera rendu aux 44 enfants et 7 éducateurs de la colonie, victimes de la rafle du 6 avril 1944 avant d’être déportés.

La cérémonie débute à 11h, elle est suivie de l’inauguration de l’exposition « Mur contre l’oubli », un projet européen Rememchild.

REMEMCHILD vise à retracer les trajectoires, expériences et mémoires des enfants en temps de guerre, avec un accent particulier sur la Seconde Guerre mondiale et l’immédiat après-guerre, dans l’Europe de l’Ouest et de l’Est, dans les pays occupés et/ou collaborateurs puis libérés par les Alliés.

Ce projet a pour but la création d’un «Mur contre l’oubli» (Wall against oblivion) et la participation à une plateforme digitale pilotée par l’Université de Madrid et le Musée de la Paix à Guernica.

Trois classes, encadrées par leurs professeures d’Histoire-Géographie, Lettres, Italien ou encore Arts Plastiques, ont réalisées les œuvres exposées dans le verger de la Maison d’Izieu :

la classe de 4ème 6 du Collège Sabine Zlatin à Belley

la classe de l’audace artistique du Lycée du Bugey à Belley

la filière Maintenance des véhicules du Lycée professionnel François Cevert à Écully

Ils étaient accompagnés de Chloé Colin, artiste photographe et vidéaste de l’association BLICK Photographie, et de Roman Kroke, artiste interdisciplinaire et membre du Conseil scientifique de la Maison d’Izieu.

Deux autres « Murs », conçus par des élèves italiens et espagnols, sont dévoilés à la Fondation Fossoli (Italie) et au Musée de la Paix de Guernica (Espagne).

Cérémonie et inauguration accessibles, sur inscription.

Merci de prévoir votre arrivée 15 minutes avant le début de la cérémonie.

Maison d'Izieu 70 route de lambraz Izieu 01300 Lambraz Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 87 21 05 Dans cette maison ouverte par Sabine et Miron Zlatin, est accueillie de mai 1943 à avril 1944 plus d'une centaine d'enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites. Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et les 7 éducateurs qui s'y trouvent sont raflés et déportés sur ordre de K. Barbie, un des responsables de la Gestapo de Lyon. Seule, Léa Feldblum revint d'Auschwitz.

Traqué et ramené en France par Beate et Serge Klars-feld aidés de Fortunée Benguigui et Ita-Rosa Halaun-brenner, mères d’enfants raflés à Izieu, K. Barbie est présenté devant la justice française. Avec la mobilisa-tion de nombreux témoins, il est jugé et condamné à Lyon en 1987 pour crime contre l’humanité.

Le « Musée-Mémorial des enfants d’Izieu » est inauguré le 24 avril 1994 par le président François Mitterrand. En 2015, la Maison d’Izieu voit la création du bâtiment Sabine et Miron Zlatin, la refonte de son exposition permanente et le développement de nouveaux dispositifs numériques. Il est inauguré le 6 avril 2015 par le président de la République François Hollande.

Deux bâtiments se visitent :

– la maison où vécurent les enfants et les adultes de la Colonie

– la grange et son extension et son exposition permanente scindée en 3 espaces distincts : ses contenus interactifs permettent de rendre accessible la Seconde Guerre mondiale et la Shoah des enfants en France ; la naissance d’une justice internationale et son fonctionnement jusqu’à nos jours ; la construction d’une mémoire des crimes contre l’humanité.

©Maison d’Izieu