Rencontre et dédicace avec Jordan Mechner Maison d’Izieu Izieu, 22 novembre 2023, Izieu.

Récit sur trois générations, « Replay » raconte l’épopée familiale de Jordan Mechner, créateur du cultissime jeu vidéo « Prince of Persia ». Une incroyable histoire entre exil, déracinement et reconstruction.

Franzi, 7 ans, est séparé de ses parents et devient réfugié dans la France occupée de 1940. Son père, autrichien menacé par le nazisme, a vécu la Première Guerre, connu le Front russe et doit fuir son pays pour l’Amérique. 80 ans plus tard, le fils de Franzi, Jordan Mechner, raconte leurs histoires grâce aux carnets tenus par chacun d’entre eux et y mêle son expatriation professionnelle des États-Unis en France.

Présentation de sa bande-dessinée à partir de 15h suivie d’une séance de dédicace.

En visite ce jour-là, 60 élèves du Lycée Condorcet de St Priest seront présents.

Dans cette maison ouverte par Sabine et Miron Zlatin, est accueillie de mai 1943 à avril 1944 plus d'une centaine d'enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites. Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et les 7 éducateurs qui s'y trouvent sont raflés et déportés sur ordre de K. Barbie, un des responsables de la Gestapo de Lyon. Seule, Léa Feldblum revint d'Auschwitz.

Traqué et ramené en France par Beate et Serge Klars-feld aidés de Fortunée Benguigui et Ita-Rosa Halaun-brenner, mères d’enfants raflés à Izieu, K. Barbie est présenté devant la justice française. Avec la mobilisa-tion de nombreux témoins, il est jugé et condamné à Lyon en 1987 pour crime contre l’humanité.

Le « Musée-Mémorial des enfants d’Izieu » est inauguré le 24 avril 1994 par le président François Mitterrand. En 2015, la Maison d’Izieu voit la création du bâtiment Sabine et Miron Zlatin, la refonte de son exposition permanente et le développement de nouveaux dispositifs numériques. Il est inauguré le 6 avril 2015 par le président de la République François Hollande.

Deux bâtiments se visitent :

– la maison où vécurent les enfants et les adultes de la Colonie

– la grange et son extension et son exposition permanente scindée en 3 espaces distincts : ses contenus interactifs permettent de rendre accessible la Seconde Guerre mondiale et la Shoah des enfants en France ; la naissance d’une justice internationale et son fonctionnement jusqu’à nos jours ; la construction d’une mémoire des crimes contre l’humanité.

