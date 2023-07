Visite-découverte du musée-mémorial Maison d’Izieu Izieu, 16 septembre 2023, Izieu.

Visite-découverte du musée-mémorial 16 et 17 septembre Maison d’Izieu Tarif unique : 9€ ; Tarif 11-18 ans : 5€ ; Pass culture JEP2023 : gratuit (sur présentation de la réservation Pass’culture JEP 2023, 5 € et d’une pièce d’identité)

La Maison d’Izieu célèbre les Journées Européennes du Patrimoine

Un programme festif pour les 80 ans de la Colonie d’Izieu

Au programme :

Entrez dans la maison, lieu de vie où vécurent les enfants et adultes de la Colonie. Découvrez les dessins, lettres et photos ainsi que le court-métrage d’animation « La lanterne magique des enfants d’Izieu » créé à partir des rouleaux dessinés à l’été 1943.

Visite libre : les médiateurs de la Maison d’Izieu vous renseignent tout au long de votre visite. Entrée échelonnée, jauge limitée, durée conseillée dans la maison 30 à 40 minutes.

Parcourez le musée :

Son exposition permanente « histoire, justice, mémoire »

L’exposition temporaire « L’année 1943 à la colonie, dans les collections de la Maison d’Izieu » pour découvrir 35 documents originaux inédits.

Visite libre, durée conseillée 2h à 3h

Fermeture de la galerie Zlatin pour des raisons de conservation des documents à 17h

Autour des visites du musée-mémorial :

Des jeux en bois pour petits et grands dans le verger situé derrière la maison

Une nouvelle borne de géocaching à retrouver sur le site grâce à l’application dédiée

Hors les murs : découverte sur le Rhône en canoë avec Foxagliss : Boucle pédagogique des grottes en autonomie.

Dimanche 17 septembre uniquement :

Inauguration du four à pain restauré de la Maison d’Izieu, un temps festif avec petite restauration sur place est proposé de 11h à 17h.

Informations pratiques :

Parking gratuit, à proximité de la Maison d’Izieu et parking complémentaires au village d’Izieu situé à 1,5 km

Profitez d’un pique-nique dans le verger : apportez vos couvertures et vos chapeaux !

Petite restauration sur place uniquement le dimanche 17 septembre

À 1h de Lyon, Grenoble, Annecy et Bourg-en-Bresse, la maison d’Izieu accueille 30 000 visiteurs dont près de 14 000 scolaires par an, et propose des visites accompagnées de la maison et de l’exposition permanente scindée en trois thèmes : l’histoire, la justice internationale et la construction de la mémoire. Accès par la ViaRhôna, parking voiture et bus. Accès PMR. Pique-nique autorisé.

