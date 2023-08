Visite guidée de la Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau Hérisson Catégories d’Évènement: Allier

Hérisson Visite guidée de la Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau Hérisson, 16 septembre 2023, Hérisson. Visite guidée de la Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau 16 et 17 septembre Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau Participation libre L’association Hérisson 1300 ouvre les portes de la Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau, propriété du Conseil Départemental de l’Allier, et vous fera partager l’aventure humaine liée à cette bâtisse ainsi que le chemin parcourut depuis 2020. Vous pourrez découvrir une charpente de 1299, des décors peints et bien d’autres élèments retraçant le long passé de cette demeure. Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau 3 Rue de l’abbé Aury 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0652078757 https://www.facebook.com/profile.php?id=100070981065353 [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 07 87 57 »}] Sise dans le bourg médiéval d’Hérisson la maison dite la Synagogue, propriété du Conseil Départemental, vous ouvre ses portes pour les JEP. Rare exemple de bâtit civil médiéval vous découvrirez une charpente de 1299, un décors peint antérieur à 1310 ainsi que des peintures renaissance. PAs d »accés PPRM aux étages Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

