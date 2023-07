Visite flash « Un jour, un monument » : La maison dite « Diane de Poitiers » Maison dite Diane de Poitiers Montélimar, 13 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Les jeudis en juillet et août, des visites « Flash » sont proposées : un jour, un monument ! Un monument ou un lieu de la ville est mis à l’honneur, découverte et présentation historique d’une durée de 30 à 45 minutes..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Maison dite Diane de Poitiers Rue Diane de Poitiers

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Thursdays in July and August, « Flash » tours are offered: one day, one monument! A monument or a place of the city is put in the spotlight, discovery and historical presentation of a duration of 30 to 45 minutes.

Los jueves de julio y agosto se ofrecen visitas « Flash »: ¡un día, un monumento! Se destaca un monumento o un lugar de la ciudad, un descubrimiento y una presentación histórica de 30 a 45 minutos de duración.

Im Juli und August werden donnerstags « Flash »-Führungen angeboten: ein Tag, ein Denkmal! Ein Denkmal oder ein Ort in der Stadt wird geehrt, Entdeckung und historische Präsentation von 30 bis 45 Minuten Dauer.

Mise à jour le 2023-06-28 par Montélimar Tourisme Agglomération