Futurs présents : parcours artistique dans la Maison dite de Richelieu Maison dite de Richelieu (actuelle maison de la musique et de la danse) Bagneux, 16 septembre 2023, Bagneux.

A travers un parcours musical mené par la voix, les percussions, la danse ancienne et contemporaine, les artistes vous embarqueront dans un chemin surprenant où le dialogue entre XVIIème siècle et temps présent sera illustré par le son et le geste artistique. Une mise en dialogue entre l’architecture ancienne et l’architecture moderne par les arts.

Parcours autour des oeuvres musicales de : Purcell, Scarlatti, Corelli, Lully, Charpentier, Casper Fischer, Telemann

Improvisations inspirées par une sélection de textes de : Richelieu, Corneille, Racine,

Shakespeare, Cervantes, Locke, Mme de Sévigné et Margaret Cavendish.

Avec:

Elise Dabrowski – voix

Clarissa Severo de Borba – percussions

Sophie Jegou et Irène Feste – danse

2 créneaux horaires :

16h – 17h30

ou

17h – 18h

C'est lors d'un sondage pratiqué avant les travaux liés à la transformation de la maison en conservatoire, au printemps 2004, qu'apparurent les poutres peintes de la Maison dite de Richelieu. On découvrit, sous le plâtre, un plafond « à la française » datant des premières décennies du XVIIe siècle, date de construction de la maison. Cette découverte exceptionnelle dans les environs de Paris a entraîné le classement des solives, mais aussi de la toiture et des façades. Cette maison, baptisée dans les Chroniques du XVIIIe siècle, « Maison des oubliettes », aurait été construite grâce aux deniers du Cardinal de Richelieu, lequel s'en serait servi pour de « basses œuvres »…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

