Visite commentée de la Maison dite de la duchesse Anne 16 et 17 septembre Maison dite de la duchesse Anne

La Maison dite de la duchesse Anne, à Morlaix, en Bretagne, classée dès 1883, offre un exemple particulièrement conservé de maison à lanterne, principe architectural emblématique de la ville à la Renaissance. Le visiteur y découvre la lanterne, cour intérieure couverte et haute de 16 mètres. Elle abrite une cheminée monumentale et un escalier en vis, en chêne richement sculpté, qui garantit le passage entre les pièces de l’avant et celles de l’arrière, ainsi sur trois étages. La colonne sculptée d’une hauteur de 11 mètres, ornée de statues des saints protecteurs de la maison, attire tout particulièrement l’attention.

Maison dite de la duchesse Anne 33, rue du Mur, 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 88 23 26 http://www.mda-morlaix.com https://www.facebook.com/maisonduchesseanne;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090135 Hôtel particulier classé Monument historique dès 1883, c’est le plus important exemple existant des maisons à lanterne, architecture exclusivement morlaisienne.

On peut voir dans sa cour couverte haute de 15 mètres son escalier monumental « à pondalés », sur trois étages, orné de statues des saints protecteurs de la maison, daté des années 1530. Parkings à proximité

