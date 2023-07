La Bretagne dans tous ses états maison diocésaine Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes La Bretagne dans tous ses états maison diocésaine Vannes, 24 juillet 2023, Vannes. La Bretagne dans tous ses états 24 – 28 juillet maison diocésaine SUR INSCRIPTIONS, reste à charge séjour 50€ par famille Nous serons logés sur la commune de Vannes (56) du 24 au 28 juillet Les activités prévues sont : -la traversée de Quiberon vers Belle-Ile arrivée sur Belle Ile visite de la citadelle. Toujours sur Belle-ile visite pédagogique à la miellerie du rucher de l’Abeille Noire (découverte du métier d’apiculteur, la vie de l’abeille et son importance, présentation du matériel avec dégustations , visite d’une ruche en extérieur avec combinaison). -Visite guidée pour découvrir la faune et la flore du littoral « escapade en terre iodée » -visite du château suscinio. -Baignade Visite d’un ostréiculteur + dégustation. maison diocésaine 56000 VANNES Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0556856320 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00
2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:59:00+02:00

