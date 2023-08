Découvrez les secrets d’un écrin de verdure en plein centre-ville ! Maison diocésaine Saint-Cybard, 16 septembre 2023, Saint-Cybard.

Découvrez les secrets d’un écrin de verdure en plein centre-ville ! Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Maison diocésaine Gratuit. Sur inscription.

La maison diocésaine est une perle architecturale aux pieds des remparts d’Angoulême. Méconnue, c’est l’occasion idéale pour découvrir le cloître, la salle du trésor ainsi que ses jardins !

Maison diocésaine 226 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L'Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 91 34 44 https://charente.catholique.fr/maison-diocesaine/ Au pied du promontoire qui porte le Vieil Angoulême, dominée par le clocher de l'église Saint-Ausone, la maison diocésaine est un lieu au service de l'Église catholique de Charente.

C’est aussi la résidence de l’évêque d’Angoulême, le père Hervé Gosselin, et d’une dizaine de prêtres aînés.

Ceux qui habitent et font vivre cette maison souhaitent également en faire un lieu d’accueil ouvert à tous. L’esprit de communion entre les uns et les autres peut se vivre aux diverses heures de la journée.

C’est un lieu de prière, pour un office ou un temps de prière dans la chapelle. C’est également un lieu de travail, dans une salle de réunion ou dans la salle à manger, pour un moment de travail, d’échanges ou de convivialité.

Un lieu pour tous, la maison diocésaine d’Angoulême est ouverte à tous et accueille les services et mouvements diocésains, mais aussi des groupes non confessionnels, pour des réunions, des séminaires ou des stages. Les pèlerins ou hôtes de passage recommandés par leur diocèse. Parking.

