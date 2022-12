Université de la Vie – 4 soirées de formations bioéthiques Maison diocésaine de Saint Désert, 9 janvier 2023, Saint-Désert.

Université de la Vie – 4 soirées de formations bioéthiques 9 – 30 janvier 2023, les lundis Maison diocésaine de Saint Désert

Tarif normal : 24€, Tarif réduit : 15€ (étudiants et sans emploi)

Formation – Apprendre à se connaître à travers la science, la philosophie et l’anthropologie pour mieux comprendre notre richesse et mieux bâtir la société de demain.

Maison diocésaine de Saint Désert 28 Avenue de Bourgogne, 71390 Saint-Désert Saint-Désert 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Pour démarrer l’année 2023, Alliance VITA lance dans plus de 130 villes, en France et à l’étranger, une nouvelle session de l’Université de la vie les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier 2023 * , sur le thème : “Vivre en réalité ».

­Un vaste sujet à la fois ambitieux et très concret. Comment vivre en réalité dans un monde où la technique et l’artificiel bouleversent tous les domaines ? Début de vie, fin de vie, relations humaines … tous les champs de nos vies sont concernés. Venez saisir l’occasion de vous former à la bioéthique et de jeter un regard plus ajusté sur la réalité, et donc sur la vie !

Au cours des 4 soirées de ce cycle de formation désormais incontournable, nous aurons le plaisir d’accueillir, auprès des intervenants d’Alliance VITA, des experts, des philosophes et des grands témoins qui croiseront leurs regards sur notre société et sur les enjeux qui la traversent :

Bertrand Vergely, philosophe | Axelle Huber, coach et thérapeute | Emmanuel Leclercq, philosophe | Christian de Cacqueray, fondateur du service catholique des funérailles | Pauline Quillon, journaliste | René Ecochard, médecin chercheur et épidémiologiste …

Le thème sera abordé avec l’approche spécifique d’Alliance VITA, nourrie de l’expérience de ses services d’écoute des personnes confrontées aux épreuves de début ou de fin de vie, et de son travail de sensibilisation du public et des politiques.

En quatre séquences :

– Un monde à CONSOLER

– Une réalité à ECOUTER

– Une société à CONSTRUIRE

– Un futur à TISSER

Nous réfléchirons aux questions essentielles de la vie, le début et la fin de vie, la place du corps, du temps, du soin, du virtuel, de l’écologie intégrale et des liens humains…

Autant de sujets importants qui seront abordés dans des exposés, des témoignages et des petites vidéos passionnantes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T20:00:00+01:00

2023-01-30T22:00:00+01:00

Alliance Vita