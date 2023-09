Cet évènement est passé à la découverte de la Bibliothèque Historique de Viviers, jeu de piste Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) Viviers Catégories d’Évènement: Ardèche

Viviers à la découverte de la Bibliothèque Historique de Viviers, jeu de piste Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) Viviers, 16 septembre 2023, Viviers. à la découverte de la Bibliothèque Historique de Viviers, jeu de piste 16 et 17 septembre Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) sur inscription, limité à 3 groupes de 6 maximum Venez découvrir en famille la bibliothèque Historique du Grand Séminaire de Viviers à travers l’histoire de la cité épiscopale.

Ce jeu de piste vous permettra de découvrir Viviers autrement au regard de ce fabuleux patrimoine classé! Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) 2 faubourg Saint-Jacques, 07220 Viviers-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0664511013 »}, {« type »: « email », « value »: « jep.bibliotheque.viviers@bbox.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Viviers Autres Lieu Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) Adresse 2 faubourg Saint-Jacques, 07220 Viviers-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Viviers Departement Ardèche Lieu Ville Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) Viviers latitude longitude 44.484057;4.686158

Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) Viviers Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viviers/