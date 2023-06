Ateliers archéologie : à la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de-France Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne Ateliers archéologie : à la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de-France Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences Bures-sur-Yvette, 6 juillet 2023, Bures-sur-Yvette. Ateliers archéologie : à la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de-France Jeudi 6 juillet, 16h30 Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences Le projet « À la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de-France », mené dans le cadre de l’Été culturel a pour objectifs de faire découvrir l’archéologie préhistorique et les connaissances acquises sur l’histoire ancienne des territoires de l’Essonne et de la Seine-et-Marne par le biais d’ateliers participatifs. Il propose des animations participatives qui seront mises en œuvre sur des durées de 2h durant les mois de juillet et août 2023. Ces animations auront pour thèmes les modes d’habiter, les moyens de subsistance, le symbolisme et les manifestations artistiques, l’adaptation des populations humaines à leur environnement, la diversité de la faune et l’évolution des besoins des populations au cours du temps. Ces animations accueilleront un maximum 12 participant.e.s pour une médiatrice spécialisée dans la médiation en archéologie.

Au cours de cette période, nous interviendrons à la MISS à Bures-sur-Yvette. Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences Rue André-Ampère 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

