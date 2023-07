La Maison-Dieu au Moyen-Âge Maison Dieu Montmorillon Montmorillon, 14 juillet 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

À l’occasion de la journée festive organisée par la ville de Montmorillon, partons à la découverte de l’histoire médiévale du site de la Maison-Dieu..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 13:00:00. .

Maison Dieu Montmorillon Maison-Dieu

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the festive day organized by the town of Montmorillon, let’s discover the medieval history of the Maison-Dieu site.

Con motivo de la jornada festiva organizada por la ciudad de Montmorillon, descubramos la historia medieval del emplazamiento de la Maison-Dieu.

Anlässlich des von der Stadt Montmorillon organisierten Festtages begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise durch die mittelalterliche Geschichte des Geländes der Maison-Dieu.

Mise à jour le 2023-06-30 par ACAP