Scènes de café, un jour de marché à Saint-Laurent-de-Chamousset Maison d’expositions de l’araire Yzeron, 13 mai 2023, Yzeron.

Représentation théâtrale de la troupe des Amis de Saint Martin, association culturelle de Montrottier : « Scènes de café, un jour de marché à Saint-Laurent- de- Chamousset » à 20h !

Maison d’expositions de l’araire 23 rue de la cascade, 69510 Yzeron, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Yzeron 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 45 40 37 https://araire.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0478454037 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@araire.org »}] Maison d’expositions de l’araire : Histoire, Archéologie et Patrimoine du Pays lyonnais

De la terrasse, le panorama est magnifique. La vallée de l’Yzeron apparaît calme et verdoyante. Sur la gauche de la terrasse, la maison dresse son imposante et magnifique façade aux pierres apparentes, percées de nombreuses ouvertures caractéristiques de l’architecture régionale. Un grand escalier extérieur, en pierres, participe à l’organisation de la visite des lieux en toute sécurité sanitaire et sert d’issue de secours pour le premier étage.

Quatre salles d’expositions vous attendent avec 2 expositions permanentes : les aqueducs romains de Lyon et le tissage du velours de soie dans l’Ouest Lyonnais et 2 à 3 expositions temporaires par saison.

