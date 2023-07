La maison Renaissance : résidence de René Descartes et galerie d’art Maison Descartes et artothèque Châtellerault, 16 septembre 2023, Châtellerault.

La maison Renaissance : résidence de René Descartes et galerie d’art Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Maison Descartes et artothèque Gratuit. Entrée libre.

La maison, datant de la première moitié du XVe siècle, fut le lieu de résidence du jeune René Descartes. Elle abrite actuellement une collection publique de plus de 1000 œuvres d’art, qui y sont conservées et exposées. De plus, une exposition des travaux d’élèves de l’école des arts plastiques sur la thématique du portrait et de la figure est également présentée.

Maison Descartes et artothèque 162 rue Bourbon, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 63 89 La maison Descartes a été construite au Moyen Âge, probablement au XVe siècle. Vers 1500, elle était la propriété de Pierre Rasseteau, arrière-arrière-grand-père de René Descartes, qui y a séjourné pendant son enfance. Elle a subi de nombreuses transformations au XVIe et au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, propriété de Châtellerault, elle a récemment été restaurée et abrite désormais l’artothèque du Centre d’Art Contemporain ainsi qu’un espace dédié à Descartes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©DR