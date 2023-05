LES ESTIVALES DE SAPORTA Maison des vins du Languedoc, 4 juillet 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Les Estivales de Saporta 2023 auront lieu les mardis et jeudis de 19h à 23h à partir du mardi 4 juillet et jusqu’au jeudi 31 août !.

Maison des vins du Languedoc

The Estivales de Saporta 2023 will take place on Tuesdays and Thursdays from 7pm to 11pm from Tuesday, July 4th to Thursday, August 31st!

Los Estivales de Saporta 2023 tendrán lugar los martes y jueves de 19:00 a 23:00 desde el martes 4 de julio hasta el jueves 31 de agosto

Die Saporta Estivales 2023 finden ab Dienstag, dem 4. Juli, bis Donnerstag, dem 31. August, dienstags und donnerstags von 19.00 bis 23.00 Uhr statt!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT MONTPELLIER