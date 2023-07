Les Apéros Fronsac sont de retour ! Maison des Vins de Fronsac Fronsac, 29 juin 2023, Fronsac.

Les Apéros Fronsac sont de retour ! 29 juin – 24 août, les jeudis Maison des Vins de Fronsac Tarif : 10 €. Sur réservation.

Le Conseil des Vins de Fronsac propose depuis 2016 une animation estivale à la Maison des Vins de Fronsac.

Un jeudi par mois en période estivale, les amateurs de vins sont conviés de 19h à 21h, dans une ambiance champêtre, à une dégustation-découverte des vins de Fronsac et Canon Fronsac en présence des vignerons.

L’entrée est de 10 € et comprend : la dégustation des vins des différentes propriétés présentes, un verre de dégustation gravé, le tout dans une ambiance musicale (concert professionnel et/ou amateur). Des Food truck sont également présent.

Face au succès rencontré les années précédentes, les vignerons sont heureux de proposer à nouveau la dégustation de leurs vins et de partager un moment convivial et chaleureux avec leurs visiteurs.

Maison des Vins de Fronsac 2 Rue du Tertre, 33126 Fronsac Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.vins-fronsac.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T18:00:00+02:00 – 2023-06-29T23:59:00+02:00

2023-08-24T17:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:59:00+02:00

apéro fronsac