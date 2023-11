Journées portes ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux Maison des vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne, 1 juin 2024, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Lors des Journées Portes Ouvertes, cinquante châteaux et propriétés viticoles ouvrent leurs portes de 10h00 à 19h00 !

Nous vous donnons donc rendez-vous les 1er et 2 Juin dans les châteaux suivants afin de profiter de plusieurs animations..

2024-06-01 fin : 2024-06-02 18:00:00. .

Maison des vins de Cadillac

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During the Pentecost weekend (Saturday and Whit Sunday), 50 wineries will open from 10 am to 7 pm.

The wineries will welcome you to taste red, dry or sweet wine. There are entertainement organised (lunch, food trucks, car rallye, tours) available on the website and the brochure.

Durante las Jornadas de Puertas Abiertas, cincuenta castillos y bodegas abrirán sus puertas de 10.00 a 19.00 horas

Le esperamos los días 1 y 2 de junio en los siguientes castillos para disfrutar de diversas actividades.

An den Tagen der offenen Tür öffnen fünfzig Schlösser und Weingüter von 10.00 bis 19.00 Uhr ihre Türen!

Wir laden Sie also am 1. und 2. Juni in die folgenden Schlösser ein, um von verschiedenen Animationen zu profitieren.

