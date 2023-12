Réveillons nous Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne, 4 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Soirée dansante années 80 et repas (voir menu en photo)..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Maison des Vins de Cadillac Route de Saint-Macaire

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



80s dance party and meal (see photo menu).

Fiesta de baile y comida de los 80 (ver menú en la foto).

80er-Jahre-Tanzabend und Essen (siehe Menü auf dem Foto).

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cadillac-Podensac